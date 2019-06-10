رسميا.. مساعد جوجل يصل إلى تطبيق Waze
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:06 م
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اشترت شركة جوجل تطبيق Waze في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، تسللت العديد من ميزات Waze إلى خرائط جوجل، على سبيل المثال ميزة مؤشر السرعة وميزة حدود السرعة، وميزة التنبيه بكاميرا مراقبة السرعة، أما اليوم فهناك حركة عكسية، حيث هناك تحديث جديد طرأ على تطبيق Waze، وفيه أصبح يدعم أخيرًا مساعد جوجل.
وكشفت جوجل الشهر الماضي أن المساعد سوف يأتي قريبًا إلى Waze، والآن أصبح متاح، بدوره جميع وظائف المساعد المعتادة موجودة، ولكن جوجل قد خبأت أيضًا عدد قليل من الأوامر الصوتية في Waze، بحيث يمكنك أن تقول “Hey Google, report traffic” للحصول على تحديث حول حركة المرور، أو “Hey Google, avoid tolls” لتغيير الاتجاهات.
كما تبدأ هذه الإضافة من اليوم فقط في الولايات المتحدة ولهواتف أندرويد المضبوطة على اللغة الإنجليزية، بالتالي سيتعيّن على البلدان واللغات الأخرى الانتظار لبعض الوقت لكي يستفيدوا من هذه الأداة.
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