الاتحاد الإسباني يكشف عن مكان إقامة مباراة السوبر

كشف لوييس روبياليس، رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني.





وبحسب قاله روبياليس في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّنا سنقرر بعد الصيف مكان إقامة كأس السوبر الإسباني حيث إنّ المكان المفضل للاعبين وللأندية هو الشرق الأوسط".



