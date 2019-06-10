الاتحاد الإسباني يكشف عن مكان إقامة مباراة السوبر
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:01 م
عمر عبدالعزيز
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كشف لوييس روبياليس، رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني.
وبحسب قاله روبياليس في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّنا سنقرر بعد الصيف مكان إقامة كأس السوبر الإسباني حيث إنّ المكان المفضل للاعبين وللأندية هو الشرق الأوسط".
وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني قائلاً: "السبب هو تجنب اللاعبين والأندية الإنتقال والرحلات الطويلة".
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