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الاتحاد الإسباني يكشف عن مكان إقامة مباراة السوبر

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:01 م
الاتحاد الإسباني يكشف عن مكان إقامة مباراة السوبر
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف لوييس روبياليس، رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب قاله روبياليس في تصريحات صحفية: "أعتقد أنّنا سنقرر بعد الصيف مكان إقامة كأس السوبر الإسباني حيث إنّ المكان المفضل للاعبين وللأندية هو الشرق الأوسط".

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني قائلاً: "السبب هو تجنب اللاعبين والأندية الإنتقال والرحلات الطويلة".
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