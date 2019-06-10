منتخب السويس يخطف مدافع المالية









نجح فريق منتخب السويس بقيادة ميمي عبدالرزاق في التعاقد مع مجدي دونجا مدافع مالية كفر الزيات، لمدة موسمين مقابل الشرط الجزائي، بفترة الإنتقالات الصيفية.





وجاء قرار التعاقد عقب المفاوضات التي خاضها النادي مع اللاعب، والتي إنتهت بعقد جلسة اليوم مع اللاعب وتم فيها الاتفاق علي بنود العقد، ووقع دونجا علي موسمين بحضور رئيس النادي، وميمي عبدالرازق المدير الفني، ووائل سعيد وكيل اللاعب.





سبق ل 'دونجا' بالانضمام لصفوف سموحة، والإعلاميين، وكوم حمادة، ونبروه، ومالية كفر الزيات التي ساهم بشكل كبير في صعودها لدوري الممتاز ب، حيث أنه ظهر بشكل مميز، جعله محط أنظار أندية دوري الممتاز ب، قبل انضمامه لصفوف السويس.





كما تعاقد النادي اليوم مع أحمد أبوالعلا ظهير أيسر كفر الشيخ، وأشرف أنور ظهير أيمن الأوليمبى لدعم صفوف الفريق بالميركاتو الصيفي.



