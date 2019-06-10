وزارة الشباب والرياضة تعتمد لائحة نادي الشمس رسميًا
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:03 م
دينا نبيل
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إعتمدت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي اليوم لائحة نادي الشمس وذلك طبقًا للخطاب الرسمي الذي أصدرته الوزارة صباح اليوم لهيئة المطابع الأميرية لنشر اللائحة بالجريدة الرسمية للدولة "الوقائع المصرية" .
و كانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد اعتمدت لائحة النادي في أواخر فبراير الماضي ، بعد أن تم اعتمادها من الجمعية العمومية غير العادية ، بحضور 14714 عضوًا صوت عليها بنعم منهم 12986 عضوًا فى إنجاز تاريخى يؤكد ثقة الشمساوية فى مجلس الإدارة برئاسة الصحفى الإعلامى أسامة أبو زيد .
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