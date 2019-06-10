تصريح مثير من فيرتونخين على رحيل إريكسن لريال مدريد





علق البلجيكي يان فيرتونخين مدافع نادي توتنهام، على أنباء رحيل زميله الدنماركي كريستيان إريكسن إلى ريال مدريد وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال فيرتونخين عن شائعة انتقال إريكسن إلى ريال مدريد: "من الواضح بأنه حين يبدأ الميركاتو تكثر الشائعات مثلما حدث الموسم الماضي وفي النهاية لم يرحل أحد لذا أنا متفائل ببقاءه، أنه لاعب عظيم".





وكان ريال مدريد قد أبدى رغبته في التعاقد مع صانع ألعاب توتنهام من أجل تعزيز صفوفه للموسم الكروي الجديد وتدعيم الفريق الذي خرج من الموسم الماضي "خالي الوفاض".





وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يضع إريكسن على قائمة الانتظار للتعاقد معه حال فشلت مفاوضاته مع الفرنسي الدولي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.



