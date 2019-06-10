محمد عادل إمام ينشر صورة جديدة مع أحمد السقا

نشر الفنان محمد عادل إمام، عبر صفحته الرسمية بموقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا، من داخل أحد صالات الألعاب الرياضية.









وعلق الفنان الشاب على الصورة قائلا: "اللى كسر الدنيا زينا هنقوله ياعمنا، تريندات مصر بتتمرن".









وشارك أحمد السقا فى السباق الرمضانى بمسلسل ولد الغلابة الذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى رمضان الماضى وقام ببطولته مى عمر ومحمد ممدوح وإنجى المقدم وعدد كبير من الفنانين.





وشارك محمد إمام فى السباق الرمضامى بمسلسل هوجان بطولة كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".