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مانشستر يونايتد يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:58 م
مانشستر يونايتد يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد
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أحمد عصام
 
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صدم مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك بشأن التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق الإنجليزي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، ‏إن ريال مدريد تواصل مع النادي الإنجليزي ليعرف السعر الأولي لبدء المفاوضات إلا أنه ارتطم بحائط أن اللاعب ليس للبيع.

وباتت المفاوضات بهذا الشكل لا تدعو بالتفاؤل إذ أوضح مانشستر يونايتد أن اللاعب ليس للبيع، ومدريد طلب معرفة السعر المبدئي لبدء المفاوضات، لكن الرد وصل بأنه ليس هناك سعر إذ لا نية للنادي بالتخلي عن بوجبا هذا الصيف.
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