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المنتخب الأوليمبي ينقل تدريباته بسبب الأمطار

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:53 م
المنتخب الأوليمبي ينقل تدريباته بسبب الأمطار
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محمد جمال
 
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أدي المنتخب الأولمبي مرانه داخل الملعب المغطي الملحق بغزف الملابس، استعدادا للقاء أوزبكستان غدا في المباراة الودية الثانية، وذلك لصعوبة المران على الملعب الرئيسي نظرا لهطول الأمطار بغزارة.


وقسم شوقى غريب المدير الفنى اللاعبين الى مجموعتين واشتمل المران على تدريبات الاحماء وبعض التدريبات التكتيكية التى يخوض بها مباراة الغد التى يسعى فيها منتخبنا لتقديم عرض قوى يليق باسمه.


وخسرت مصر في اللقاء الأول أمام أوزباكستان بهدفين دون رد ودياً، في اللقاء الذي أقيم أمس.

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