التعادل السلبي يحسم مباراة الأرجنتين واليابان في مونديال السيدات

استهلت اليابان مشوارها في نهائيات مونديال السيدات لكرة القدم المقام في فرنسا، بتعادل سلبي مخيب مع الأرجنتين، اليوم الإثنين، على ملعب "بارك دي برانس" في باريس، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

كانت اليابان التي أصبحت أول منتخب آسيوي يحرز اللقب العالمي عام 2011، بفوزها على الولايات المتحدة بركلات الترجيح، قبل أن ترد الأخيرة اعتبارها في النسخة التالية عام 2015 بفوزها الكبير 5-2، مرشحة فوق العادة لحسم النقاط الثلاث لصالحها ضد منتخب يخوض النهائيات للمرة الأولى منذ 2007، ولم يسبق له أن تجاوز دور المجموعات في مشاركتيه السابقتين.

لكن المنتخب الآسيوي عجز عن الوصول الى شباك الحارسة فانينا كوريا، التي وقفت سداً منيعاً في وجه محاولات لاعبات المدربة أساكو تاكاكورا، ومنحت بلادها نقطتها الأولى في النهائيات العالمية، بعدما خسرت كل مبارياتها في مشاركتيها السابقتين عامي 2003 (سجلت هدفاً وتلقت شباكها 15)، و2007 (سجلت هدفاً، وتلقت شباكها 18).