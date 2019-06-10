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وفاة معلم أثناء تقدير درجات مادة اللغة العربية بكنترول الثانوية العامة بأسيوط

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:52 م
وفاة معلم أثناء تقدير درجات مادة اللغة العربية بكنترول الثانوية العامة بأسيوط
صورة أرشيفية
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ريم محمود
 
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تلقت غرفة العمليات المركزية بنقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خبر وفاة كبير معلمي اللغة العربية وأحد مقدري درجاتها بقطاع أسيوط، وهو المعلم خالد عبد الرحيم فرج عبد الرحيم، من محافظة سوهاج والمنتدب لأعمال تقدير درجات الثانوية العامة ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية والذي وافته المنية بعد نقله إلى مستشفى الشرطة بأسيوط إثر إصابته بأزمة قلبية خلال توجهه لأداء عمله باللجنة أدت إلى وفاته.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، كلف نقيب المعلمين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط بالتوجه إلى مستشفى الشرطة لإنهاء كافة إجراءات وتصاريح الدفن، وكلف ايضا رئيس اللجنة النقابية بأخميم ورئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج، بالتوجه إلى مقر إقامة المعلم لتقديم واجب العزاء وغنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمصاريف الجنازة وصندوق الزمالة والمعاشات وقد توجه وفد من النقابة الفرعية بسوهاج ورئيس اللجنة النقابية بأخميم وأعضاء اللجنة وتم تشييع جثمان الفقيد بمقابر العائلة بأخميم.

وقدمت نقابة المهن التعليمية العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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