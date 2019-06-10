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النصر يخطط لخطف ثلاثي الهلال

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:52 م
النصر يخطط لخطف ثلاثي الهلال
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أميرة فطيم
 
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يخطط سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر ، للتعاقد مع 3 لاعبين في نادي الهلال، في الصيف الحالي، أو على الأقل ضم أحدهم.

ويسعى آل سويلم للتعاقد مع سالم الدوسري، الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الحالي مع الهلال، بالإضافة إلى البيروفي أندريه كاريلو، جناح بنفيكا البرتغالي المنتهية إعارته للزعيم.

كما يريد التعاقد مع عبدالله عطيف، الذي ووفقًا لآخر الأنباء، من المتوقع أن يتقدم بطلب إلى إدارة الهلال، لشراء العامين المتبقين من عقده، وذلك بعد تلقيه عرضًا مغريًا من النصر.

كما يخطط آل سويلم، للتعاقد مع قلب دفاع على مستوى عالي، ليكون بديلًا للبرازيلي برونو أوفيني، والذي انتهى عقده مع الهلال.

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