وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد: إنطلاق رحلة شاطئية ترفيهية لرأس البر لـ 46 شاب وفتاة



يذكر أن،شروط الرحلة لراغبين الاشتراك أن يكون السن من 18 – 35 سنة، على أن يكون تقديم طلبات الاشتراك في مراكز الشباب على مستوي مراكز المحافظة الخمسة.





وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الرحلة بدأت من،اليوم الاثنين 10 يونيو المقبل ولمدة 4 أيام، لمدينة رأس البر بقيمة 350 جنيهًا للفرد.