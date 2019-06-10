وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد: إنطلاق رحلة شاطئية ترفيهية لرأس البر لـ 46 شاب وفتاة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:50 م
هدير محمود
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أعلن وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، عن إنطلاق رحلة شاطئية ترفيهية لـ46 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة، قامت المديرية بتنظيمها إلي شاطئ رأس البر التابع لمحافظة دمياط.
وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الرحلة بدأت من،اليوم الاثنين 10 يونيو المقبل ولمدة 4 أيام، لمدينة رأس البر بقيمة 350 جنيهًا للفرد.
يذكر أن،شروط الرحلة لراغبين الاشتراك أن يكون السن من 18 – 35 سنة، على أن يكون تقديم طلبات الاشتراك في مراكز الشباب على مستوي مراكز المحافظة الخمسة.
وقال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الرحلة بدأت من،اليوم الاثنين 10 يونيو المقبل ولمدة 4 أيام، لمدينة رأس البر بقيمة 350 جنيهًا للفرد.
يذكر أن،شروط الرحلة لراغبين الاشتراك أن يكون السن من 18 – 35 سنة، على أن يكون تقديم طلبات الاشتراك في مراكز الشباب على مستوي مراكز المحافظة الخمسة.
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