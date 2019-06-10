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التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى (فيديو)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:47 م
التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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قال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العام لامتحانات وزارة التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة اليوم مرت دون شكوى.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن سبب الشكوى من امتحان الإحصاء يرجع إلى ارتفاع نسبة الطلاب الأدبي؛ لأنهم لم يدرسوا رياضيات، بالإضافة إلى أن المادة خارج المجموع ولذلك لم يهتم بها الطلاب.

وأشار إلى أنه تم منع الطالبة صاحبة واقعة تسريب امتحان اللغة العربية من امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين.
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