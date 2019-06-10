الأردن تعلن عن أسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة

رفعت المملكة الأردنية الهاشمية أسعار بيع البنزين خلال الفترة من 11 إلى 30 يونيو الحالي، ليصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلساً ليصبح 780 فلسا لكل لتر بدلاً من 750 فلسا لكل لتر، والبنزين 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1010 فلسات لكل لتر بدلا من 1000 فلس لكل لتر، ورفع سعر مادتي السولار والجاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 620 فلسا لكل لتر بدلا من 610 فلسات لكل لتر .





كما قررت إبقاء اسعار باقي المشتقات النفطية للفترة المتبقية من الشهر، كما هي واردة في تسعيرة شهر يونيو المعلنة بتاريخ 31 مايو الماضي.





جاء ذلك خلال اجتماع غير اعتيادي عقدته اللجنة اليوم الاثنين لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا خلال الفترة من 11 إلى 30 يونيو الحالي، حيت قامت اللجنة باحتساب اسعار المشتقات الرئيسية وفقاً للأسعار العالمية لهذه المشتقات خلال شهر مايو الماضي.





يشار الى أن لجنة تسعير المحروقات وبتوجيه من مجلس الوزراء، قررت في اجتماعها المنعقد بوزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الجمعة الموافق 31 من مايو الماضي، تثبيت أسعار المشتقات الرئيسية للفترة من 1 إلى 10 يونيو، كما هي عليه في شهر مايو، وبذلك بقيت الأسعار المحلية للمشتقات الرئيسة للثلث الأول من شهر يونيو كما هي عليه في تسعيرة شهر مايو الماضي، على أن تعاود اللجنة الاجتماع في 10 يونيو لعكس الأسعار العالمية للمشتقات الرئيسة على الفتره بين 11 إلى30 يونيو.