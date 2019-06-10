ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحالة عامل معادن للمحاكمة الجنائية لقتل شقيقه بالدرب الأحمر

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:41 م
إحالة عامل معادن للمحاكمة الجنائية لقتل شقيقه بالدرب الأحمر
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، خراط معادن، متهم بقتل شقيقه خلال تشاجرهم في حارة «أسعد» بمنطقة الدرب الأحمر، إلى للمحاكمة الجنائية لنظر محاكمته.

وقال المتهم أمام النيابة، إنه مدمن للمواد المخدرة ويتعاطها بكل أشكالها ويوم الواقعة طلب من شقيقه الأكبر أي مبلغ مالي على سبيل السلف ولكنه رفض وبدأ يتشاجر معه، ويتعدى عليه بالضرب فحاول أن ينقذ نفسه ليوقف ضربه فدخل المنزل وأحضر سلاح أبيض – سكين- ووجه له ضربتين، ولكنه لم يقصد قتله، موضحًا أنه كان يتحدث مع شقيقه الأصغر الذي وافق على اقراضه المال، ولكن المجني عليه هو الذي تدخل، قائلًا: «أنا بقالي كتير مش لاقي شغل المفروض كان يقف جنبي مش يضربني ويقولي غور بعيد عننا».

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية.

يذكر أن ورد لقسم شرطة الدرب الأحمر من الأهالي بلاغًا بوقوع مشاجرة ومتوفى بحارة أسعد دائرة القسم، فانتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كلًا من "ياسر. هـ"، 36 عامًا، نجار، مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه؛ وشقيقه "م" 34 عامًا، عامل معادن.


وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements
المزيد عن: محكمة جنوب الدرب الاحمر احالة خراط معادن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
0
x
20:45
0
السويد