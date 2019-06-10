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مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:37 م
مانشستر يونايتد يصدم ريال مدريد
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مني العوضي
 
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حدد مسؤولو نادي مانشستر يونايتد، بديل بول بوجبا لاعب وسط الفريق الذي يقترب من الرحيل عن أولد ترافورد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب بوجبا من الرحيل عن اليونايتد في ظل اهتمام ريال مدريد بناءاً على طلب من زين الدين زيدان بالإضافة لدخول يوفنتوس على خط المفاوضات مع لاعبه السابق.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد وضع الدنماركي كريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام على قائمة الانتظار للتفاوض معه حال رحيل بوجبا.

وأوضحت الصحيفة أن رغم إصرار إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر على أن بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا ليس معروض للبيع، إلا أن الروابط القوية مع الريال الذي قدم عرضاً مغرياً يقرب اللاعب من الرحيل.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يريد ضم بول بوجبا من اليونايتد والنادي الملكي أيضاً وضع إيريكسن كخطة بديلة حال فشل مفاوضاته مع الفرنسي الدولي بوجبا.

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