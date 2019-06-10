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جوميز يوضح حقيقة بقائه مع الهلال من عدمه

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:36 م
جوميز يوضح حقيقة بقائه مع الهلال من عدمه
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أميرة فطيم
 
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تحدث الفرنسي بافتيمبي جوميز، مستقبله مع نادي الهلال، قبل بداية الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

ونفى جوميز في تصريحات لفضائية "a spor"، جميع الأنباء التي ترددت بقوة، خلال الأيام الماضية، بشأن تلقيه عروض مغرية من فريقي جلطة سراي وفناربخشه، للتعاقد معه في الصيف الحالي.

وأوضح جوميز أن عقده مستمر مع نادي الهلال، حتى عام 2020، وحتى الآن لم يتلق أي عرض للرحيل عن صفوف الفريق الأول.

والجدير بالذكر أن أنباء قوية ترددت في الفترة الأخيرة حول رغبة بافتيمبي جوميز، في الرحيل عن الهلال، والعودة إلى أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان جوميز صاحب ال33 سنة، كان قد انتقل إلى نادي الهلال، في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف جلطة سراي التركي، حيث لعب مع الفريق الأول، 30 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 5 آخرين.

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