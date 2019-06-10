نظام نور برقم الهوية 1440 للاستعلام عن نتائج الاختبارات | بدون رقم سري | نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق | NooR 1440
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:33 م
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نظام نور برقم الهوية 1440، توفر لكم وزارة التربية والتعليم السعودية نظام نور برقم الهوية 1440 للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور، قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بإطلاق هذا النظام تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة مستوى أبنائهم التعليمي، ويتيح نظام نور 1440 الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440، وأصبح من السهل الوصول إلى نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية الثلاثة، ويمكن التعرف على نتائج الاختبارات عبر نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق eduwave.
استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440
- سجل دخول على رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1440 من هذا الرابط (noor).
- يمكنك تسجيل الدخول بدون رقم سري.
- ادخل رقم الهوية الوطنية الذي هو نفسه رقم "نظام نور برقم السجل المدني".
- ادخال رمز التحقق أسفل الشاشة، ثم الضغط على كلمة "بحث".
طريقة الوصول إلى نتائج الطلاب
1- من خلال الدخول على نظام نور بالرابط المباشر التالي (NOOR).
2- ثم نقوم بادخال اسم المستخدم، مع إدخال كلمة السر.
3- يتم ادخال رمز التحقق والذي سيكون مسجل على الشاشة.
4- ثم القيام بالضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك يتم النقر على إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.
5- تختار الفصل الدراسي واسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ومن ثم اسم المدرسة.
استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440
طريقة حل مشكلة رمز التحقق
الكثير من أولياء الأمور والطلاب يواجهون مشكلة في كتابة رمز التحقق بموقع نور، حيث أن رمز التحقق لا يقبل إلا ثلاثة أرقام فقط، ولحل تلك المشكلة كل ما هو عليك هو بعد الدخول إلى رابط نتائج نظام نور، تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، ثم نقوم بنسخ الأرقام الأربعة ولصقها وقتها لن تواجه مشكلة في الوصول إلى رمز التحقق مرة أخرى, وللحصول على النسبة من خلال نظام نور يتم هذا عبر خطوات سهلة وهو من خلال اختيار معرفة النتائج في نظام نور في هذا الوقت سيظهر صورة مفصلة عن النتائج الخاصة بالطالب، بجميع الدرجات في كافة المواد، كما يمكن ولي الأمر التواصل مع المدرسة الخاصة بالطالب لاستلام الشهادة الورقية الخاصة به.
خدمات نظام نور الأخرى
يمكنك عبر نظام نور الحصول على العديد من الخدمات منها متابعة دروس وأخبار الدراسة، والاستعلام عن موعد الاختبارات الشهرية، والسنوية، ليس هذا فقط بل متابعة المراجعات على المواد الدراسية، كما أن ولي الأمر بإمكانه التسجيل في نظام نور لكي يتابع المستوى التعليمي لإبنه, ويعتبر نظام نور من أهم التطبيقات القوية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تمكن العصيمى مؤسس برنامج نظام نور بالسجل المدني من الانتهاء منه وتدشينه منذ عدة سنوات، والذي تم إنشاءه لكي يكون في عون الطالب وولي الأمر.
حرصت وزارة التربية والتعليم السعودية أيضًا إمكانية قيام كلاً من الطالب أو ولي الأمر بـ"الاستعلام عن النتائج الفصلية" أولا بأول عبر تسجيل دخول نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق.
صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية، بأنها تقوم بتطوير الموقع وتحديثه لمنع سرقة الأرقام السرية لأولياء الأمور أو لمواجهه أي عملية قرصنة للموقع أثناء رفع نتائج الطلاب.
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