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جوازة مرتاحة تجمع بين منة فضالي وأحمد صفوت

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:26 م
جوازة مرتاحة تجمع بين منة فضالي وأحمد صفوت
منة فضالي
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الفجر الفني
 
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نشرت الفنانة منة فضالي البوستر الدعائي لمسرحية "جوازة مرتاحة" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وهى المسرحية التى يشاركها بطولتها الفنان أحمد صفوت، وتعرض على مسرح فندق ميراج الغردقة.

وقالت: "بسم الله توكلنا على الله.. جوزاة مرتاحة.. منة فضالي، أحمد صفوت، أحمد الدمرداش، إخراج محمد جبر".


من ناحية أخرى تنتظر منة فضالي عرض مسلسل "أفراح ابليس" والذى من المقرر له الأيام القليلة القادمة على إحدى القنوات الفضائية. 
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