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محمد الباز عن انتقاد وجود السوريين في مصر: "عيب"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:28 م
محمد الباز عن انتقاد وجود السوريين في مصر: عيب
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي محمد الباز، إن أحد المحامين وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بمهاجمة وجود الأخوة السوريين في مصر، لدرجة أن البعض قام بإنشاء هاشتاج "السوريين منورين مصر" للترحيب بوجودهم في مصر. 

وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن مصر استقبلتهم باعتبارهم أشقاء، وليس باعتبارهم لاجئين، ورفضت وضعهم في مخيمات مثل بعض الدول، وقامت باستضافتهم وتعاملت معهم كمواطنين مصريين.

وتابع أن عدد السوريين في مصر يقدر بـ550 ألف، ويمثل هذا العدد 10% من إجمالي الذين خرجوا من بلادهم ولجئوا إلى بلاد أخرى، لافتَا إلى أن مصر لا تحصل على دعم من المجتمع الدولي بسبب وجود لديها لاجئين. 

وأشار إلى أن تكلفة الخدمات الصحية التي تقدم للسوريين في مصر تقدر بـ 150 مليون دولار سنويًا، وتتحمل الحكومة المصرية 90% من هذا المبلغ، خلاف أن الحكومة تعامل الطلبة السوريين مثل طلبة المصريين. 

ولفت إلى أن السوريين يمتلكوا ما يقرب من 5 آلاف شركة في مصر، متسائلًا: "ليه طيب يتم انتقاد وجود الأخوة المصريين...دا عيب".
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