خالد الحسيني: نسعى لخلق مجتمع مختلف في العاصمة الإدارية الجديدة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:28 م
هدى عبدالرازق
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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، إن التفاوض مع شركات أوروبية لإدارة المرافق في العاصمة الإدارية الجديدة، يتستهدف نقل الخبرة إلى المصريين.
وأشار "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنهم يسعون إلى خلق مجتمع مختلف، موضحًا أن الشراكة ستكون بشكل مؤقت حتى تنتقل الخبرة للمصريين، نظرًا لعدم وجود خبرة كبيرة لدينا في هذا المجال.
هذا وقد أعلن أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تتفاوض مع شركات أوربية لإدارة المرافق داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إنشاء شركات مستقلة، بالشراكة مع الجهة الأوربية.
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