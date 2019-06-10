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نقيب البيطريين يؤكد استجابة ممثل الحكومة لمطالب البيطريين وإجراء تعديلات على مقترح "هيئة الدواء

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:34 م
نقيب البيطريين يؤكد استجابة ممثل الحكومة لمطالب البيطريين وإجراء تعديلات على مقترح هيئة الدواء
الدكتور خالد العامري - النقيب العام للأطباء البيطريين
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آيات عامر
 
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أكد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، استجابة ممثل الحكومة الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة لشئون الدواء، لمطالب ممثلى الطب البيطرى، والخاصة ببقاء الأمصال واللقاحات تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن تظل إضافات الأعلاف تابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى استمرار الأدوية البيطرية داخل هيئة الدواء مع وجود قطاع بيطرى داخلها، تحت إشراف أطباء بيطريين، ووجود تمثيل للأطباء البيطريين داخل هيئة الدواء.

وأوضح العامرى، أنه أكد خلال مشاركته بجلسة الاستماع بمجلس النواب، مساء اليوم الأثنين 10 يونيه 2019، الخاصة بقانون هيئة الدواءـ أنه أكد خلال كلمته أن مصر تعمل بنظام "EMEA" وهو النظام الأوروبى، والذى يعتمد على فصل الدواء عن الغذاء، وتخصيص هيئة لكلا منهم، حيث يتبع فيه الدواء البيطرى قطاع للطب البيطرى، لافتا إلى أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية "FAD"، كانت قد وضعت الدواء والغذاء واللقاحات البيطرية فى هيئة واحدة، ولكن تم فصلهم مؤخرا بعد ثبوت فشل تلك التجربة.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن الدكتور تامر عصام ممثل الحكومة، أكد بعد اقتناعه بما قدمه ممثلى الطب البيطرى، أنه سيجرى تعديلات على نصوص بعض المواد، بحيث يفى بتعهده لبقاء الوضع على ما هو عليه، فيما يتعلق بالأمصال واللقاحات البيطرية، وإضافات الأعلاف.

وأشاد نقيب الأطباء البيطريين، بأداء ممثلى الطب البيطرى خلال مشاركتهم بالجلسة، وهم: النقابة العامة للأطباء البيطريين، ونائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية و السمكية والداجنة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس اتحاد المهن الطبية، والذى دافع بقوة عن وجهة نظر الأطباء البيطريين داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، ومدير المركز الإقليمى للأعلاف.

ومن المقرر أن تستكمل النقابة وممثلى الأطباء البيطريين، مشاركتهم بجلسات مناقشة القانون الخاصة بهيئة الدواء، بمجلس النواب، غدا الثلاثاء 11 يونيه 2019.
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