أخبار البورصة المصرية اليوم الأثنين 10-6-2019

تعددت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 10-6-2019، وومنها أن البورصة قد أنهت المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات ، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فى حالة من التفاؤل من انفراجة لحل مشكلة جلوبال مع الضرائب وربح رأس المال السوقى نحو10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

البورصة تربح 10.2 مليار جنيه





أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فى حالة من التفاؤل من انفراجة لحل مشكلة جلوبال مع الضرائب ل





وربح رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.9 مليون ورقة مالية بقيمة 929.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.39%، والعرب على 5.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 49.96 مليون جنيه، على التوالى.

















راية القابضة





أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية ، فأنها سوف تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه خلال العام الجاري 2019 وذلك أطار سعي شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر- وهى أحدى الشركات التابعة - لتمويل المشروعات متناهية الصغر المستمر على زيادة محفظتها الائتمانية.





وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة تعتزم زيادة محفظتها الائتمانية لتصل إلى 500 مليون جنيه لخدمة ما يقرب من 60 ألف عميل بنهاية 2019 وذلك تماشيًا مع خطتها الطموحة بالتزامن مع الخطة العامة للدولة لتوسيع وتعظيم الشمول المالي لكافة فئات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.





و سجلت الشركة صافي خسائر بلغت 26.2 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي ، مقابل 15.79 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.





الحديثة للمواد العازلة





وافق مجلس إدارة شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود) على تقرير المستشار المالي المستقل بشأن تحديد القيمة العادلة على استثمار الشركة في أسهم شركة اللدائن الحديثة والمعدة من قبل شركة ايجي ترند للاستشارات المالية.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه قد جاء وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لنص المادة 44 من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة تمهيدًا لتوزيع استثمار الشركة على سهم شركة اللدائن الحديثة توزيع مجاني على مساهميها،





كما تمت الموافقة على إجراء هذا التوزيع بقيمة استثمارية الدفترية بمبلغ 45.8 مليون جنيه.





تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد القيمة العادلة بحيث تتراوح بين 53,5 مليون جنيه طبقًا لتقييم بطريقة صافي قيمة الأصول و 45,4 مليون جنيه طبقًا لطريقة مضاعف القيمة الدفترية.



