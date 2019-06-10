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دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:31 م
دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)
دومينيك حوراني
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة دومينيك حوراني، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لها وهي تقوم بتأدية إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ بلبنان.

ونشرت حوراني، صورة لها من على أحد شواطئ لبنان وعلقت قائلة" هيك بحب اعيش وانتو وين راح تمضو".

يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية مسلسل "سرايا حمدين"، وشاركها في بطولته عدد كبير من نجوم الوطن العربي، منهم الفنان محمد ثروت، ونيرمين ماهر وراندا البحيري، وهو من إنتاج ياسر سليم، وحقق المسلسل نسب مشاهدات عالية خلال عرضه.

دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)
دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)
دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)
دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)
دومينيك حوراني تغازل جمهورها بإطلالة على شاطئ البحر (صور)
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