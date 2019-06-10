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ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص بالرياض

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:18 م
ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص بالرياض
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الفجر السعودي
 
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أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تمارس مهنة طبية في المنازل بدون ترخيص في الرياض.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، إن الوافدة كانت تروج لنفسها في برامج التواصل الإجتماعي حيث تم إحالتها إلى النيابة العامة.

وطالبت الوزارة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات لضبط المخالفين، حفاظًا على سلامة الجميع.
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