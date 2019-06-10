سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 10/6/2019 بالبنوك والسوق السوداء

تراجع سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالرغم من ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية إلا أن سعر الدولار في مصر انخفض بنحو 5 قروش، وسجل أعلي سعر شراء للدولار في مصرف أبوظبي الوطني بقيمة 16.74 جنيهًا، وأقل سعر لبيع الدولار 16.77 في بنك الإسكندرية، وأصبح سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لأخر تحديث كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي

16.71 جنيه للشراء

16.81 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 16.74 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الدولار 16.7 جنيه للشراء، و16.8 جنيه للبيع.

وفي بنك عَـوده سجل سعر الدولار 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 16.68 جنيه للشراء، و 16.78 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي "CIB" سجل سعر الدولار 16.67 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الريال: سجل 3.75 ريال

سعر الريال مقابل الدولار: 0.27 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار الكويتي: 0.30 دينار كويتى

وعلي الصعيد العالمي ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تطورات تجارية إيجابية وجهت التعاملات نحو الأصول الخطرة.





وبحلول الساعة 4:13 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1311 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.3 بالمائة عند 108.54 ين.





وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة عند 1.2681 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة عند 0.9899 فرنك.



