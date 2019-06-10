الكشف عن قيمة صفقة انتقال ميندي إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن سعر انتقال فيرلاند ميندي الظهير الإيسرلفريق ليون الفرنسي إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.









وقالت الصحيفة الإسبانية إن صفقة ميندي سوف تكلف ريال مدريد حوال 48 مليون يورو، ويتبقى أن يجتاز اللاعب الفحص الطبي الثاني بنجاح.









وتابعت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين ميندي وريال مدريد وليون تم منذ عدة أيام، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا يوم الأربعاء المقبل.









الكشف الطبي الأول أثبت أن ميندي يعاني من مشكلة في الفخذ، ولكن بعض المقربين من اللاعب يؤكدون أن هناك أخطاء في الفحص الطبي، وسوف يتم تصحيح كل شيء يوم الأربعاء.



