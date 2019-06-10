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الكويت تؤكد تأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها

الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:57 م
الكويت تؤكد تأييدها لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها
ارشيفية
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وكالات
 
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أكد مجلس الوزراء الكويتي تضامن الكويت مع مصر وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي -في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين- إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن.

وجددت الحكومة الكويتية موقف الكويت الثابت من رفض كافة أعمال العنف والإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره مهما كانت الدوافع.
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