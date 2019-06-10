سبب تأخر ميدو عن مباراة صامويل إيتو

تعرضت سيارة أحمد حسام ميدو "الفيراري" لعطل، مساء اليوم الاثنين، الأمر الذي أجبره على تركها بالطريق الدائري ليلحق بالمباراة التي ستقوم بينه وبين صامويل إيتو نجم برشلونة السابق.

ومن المقرر أن تقام مباراة ودية بين فريق ميدو وآخر بقيادة إيتو على ملعب بترسبورت لصالح إحدى شركات المحمول في مصر.





يذكر أن نادي مصر المقاصة أعلن تعاقده مع ميدو ليقود الفريق بداية من الموسم الجديد.