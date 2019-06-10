محافظ كفرالشيخ يعلن تشغيل مشروع شارع "30-6" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

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أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنه سيتم تشغيل مشروع شارع «30-6» بالتعاون بين التنسيق الحضارى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر...قريبًا، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للشباب عبر الانترنت للتسهيل على المتقدمين وبالشروط المقررة لذلك، على أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو عالي وإلا يكون مؤمن عليه في أي جهة، ولا يوجد لديه فرصة عمل آخرى، ومقيم بالمحافظة بصفة دائمة، ويحمل شهادة صحية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بالإضافة الى شهادة تأدية الخدمة العامة للبنات، موضحا أن الاختيار لا يوجد به عنصر بشري وسيتم الاختيار إلكترونيا بناء علي الشروط.



أوضح محافظ كفر الشيخ، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يقدم القروض اللازمة للشباب لتنفيذ مشروع شارع «30-6»، سواء بتطوير العربات التي يمتلكها الشباب التي تنطبق عليها المواصفات أو تمويل عربات جديدة من إنتاج وزارة الإنتاج الحربى، وذلك من خلال منظومة متكاملة، ويقدم الجهاز كافة الخدمات من تدريب على إقامة المشروع والتمويل ودراسة جدوى للمشروعات، كشراكة استراتيجية بين شركة اكسبريس للتطوير والإدارة ( احدى شركات صندوق تحيا مصر ) وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحديد شارعين، ليتم تخطيطهم وتجهيزهم لمشروع شارع «30-6»، على أن يتم عقد اجتماع يضم مدير التنسيق الحضارى بالمحافظة ومدير وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ للبدء في إجراءات التنفيذ.



جاء ذلك بحضور المحاسب على جمعة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفرالشيخ، والمهندس محمد الشيخ، مدير عام الطرق، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمحاسب خالد المنياوى، مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس مجدى عبدالعظيم، مدير عام مشروعات البنية الأساسية، مدير التنسيق الحضاري والتجميل بالمحافظة.