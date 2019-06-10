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"الإتصالات" تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بقيمة 47.7 مليون جنيه

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:10 م
الإتصالات تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بقيمة 47.7 مليون جنيه
القطاعات
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نيفين سمير
 
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تصدر قطاع  الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 120,7 مليون ورقة بقيمة 47.7مليون جنيه، وجاء قطاع  الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ  45.4 مليون  ورقة بقيمة 183,2 مليون جنيه. 

فيما احتل قطاع  العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 27.1 مليون ورقة بقيمة 132,4 مليون جنيه، تلاه قطاع منتجات منزلية و شخصية بحجم تداول 11.8 مليون  ورقة بقيمة 114.3 مليون جنيه.

وفى المركز الخامس قطاع  خدمات و منتجات صناعية و سيارات بحجم تداول بلغ 8.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 45.4 مليون جنيه

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المزيد عن: مليون جنيه ليوم 2 مليون جنية
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