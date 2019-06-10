مباحث الآداب تضبط مُدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس
الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:11 م
إيريني صفوت
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أمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، بحبس مُدرسة، بالقليوبية وتدعى"د.ك"، بتهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مدرسة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة الدقي، وعرض صورها عليها لاستقطاب الزبائن.
وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها.
وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الاباحية، لراغبى المتعة الجنسية، حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.
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