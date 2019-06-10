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استشاري صحة نفسية يكشف خطورة العند بين الزوجين

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:10 م
استشاري صحة نفسية يكشف خطورة العند بين الزوجين
الدكتور علاء رجب
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور علاء رجب، استشاري الصحة النفسية، إن أحاسيس ومشاعر المرأة أعلى وأرق من الرجل في الكثير من الأشياء، ولذلك تصل المرأة لمرحلة العناد بسهولة، لافتَا إلى أن المرأة إذا وجدت تقدير من الزواج لمشاعرها، فلن تصل إلى هذه المرحلة.

وتابع "رجب"، خلال حواره ببرنامج "كلام هوانم"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العناد موجود بصورة كبيرة في جيل الشباب الحالي بصورة كبيرة، وهذا من شأنه تدمير الحياة الأسرية، وأي علاقة بين الرجل والمرأة.

وحذر من اجتذاب الزوج أو الزوجة الابناء عند وجود مشاكل بينهما، قائلًا: "انتوا كده بتفسدوا سلوكيات أبنائكم".

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