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نبيلة عبيد: لن أعود للفن إلا بعمل جيد يليق بتاريخي

الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:07 م
نبيلة عبيد: لن أعود للفن إلا بعمل جيد يليق بتاريخي
نبيلة عبيد
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الفجر الفني
 
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أكدت الفنانة نبيلة عبيد، أنها لم تجد العمل الفني المناسب الذي تعود من خلاله إلى السينما.


وقالت: "أشتاق للعودة إلى فني ولجمهوري ولكني لن أعود إلا بعمل جيد يليق بتاريخي" .


وكانت الفنانة نبيلة عبيد أكدت انها لم تتابع أعمالا بشكل مستمر فى رمضان الماضي بسبب الإعلانات والفواصل الكثيرة أثناء عرض المسلسلات، وأكدت أنها كانت تصور زمان أيام رمضان وتعود لمنزلها تفطر ثم تعاود التصوير مرة أخرى حتى السحور.
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