الديهي لـ المصريين: سلوككم خلال مباريات الأمم الإفريقية يعكس حضارتنا

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلا: "هذه البطولة هي بطولة إفريقية بنكهة مصرية".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن هذه البطولة تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.





وأوضح أنه يوجد اهتمام من رأس الدولة المصرية بهذه البطولة الإفريقية، مشيرا إلى أن الجميع يعزف لحن واحد من أجل خروج هذه البطولة في أفضل صورة.



