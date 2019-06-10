"التعليم" تعلن نتيجة التحقيق في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان اللغة العربية

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها".









وفي إطار حرص الوزارة على تحقيق الانضباط أثناء أداء الامتحانات، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة والمسؤولين عن اللجنة، و تم اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية تجاه الطالبة وشقيقتها، وصدور قرار باستبدال المرافق للطالبة بشخص آخر، و مجازاة "م.م.ب" رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر خمسة عشر يوماً من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة علي أعمال اللجنة مما ترتب عليه وجود هاتف محمول باللجنة أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية، و مجازاة كل من "ط.م.خ" مراقب الدور، و"ع.أ.أ" ملاحظ اللجنة الفرعية، و"ع.ف.م" ملاحظ اللجنة الفرعية، بخصم ما يعادل أجر شهرين من راتبهم مع حرمانهم من الاشتراك في أعمال الامتحانات مدة خمس سنوات.







