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أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:57 م
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح
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أحمد تيتو
 
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استقرت أندية مطروح خلال اجتماعها اليوم بمدينة الحمام علي ترشيح نور رسلان نائب رئيس نادي الحمام لدخول إنتخابات إتحاد الكرة المصري في دورته القادمة، حيث أعلنت أنها علي قلب رجل واحد وستكون هناك مساندة بكل قوة لنور رسلان في الإنتخابات القادمة.

 

حضر الإجتماع عدد من رؤساء أندية مطروح وعلي رأسهم عدلي رسلان رئيس نادي الحمام وسعد أبو صندوق صندوق رئيس نادي الرجاء وحمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة وسالم زحام رئيس مركز شباب الحمام .

 

وتحدث الجميع خلال اللقاء بأنه يجب علي جميع أندية مطروح نسيان أية خلافات سابقة وضرورة الإتحاد في الفترة القادمة للحصول علي حقوقهم المهدرة خلال الفترة الماضية.

 

وفي النهاية قدم نور رسلان الشكر للجميع علي مساندتهم له في الإنتخابات القادمة، حيث اختتمت الجلسة بقراءة الفاتحة والتقاط بعض الصور التذكارية.

أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
أندية مطروح ترشح نور رسلان لانتخابات اتحاد الكرة ( صور)
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