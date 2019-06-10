قبل دخول مصر.. ننشر أسماء الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة إليكترونية

انتهت وزارة الخارجية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية فى الخارج، من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية.









وذلك فى ضوء حرص الحكومة المصرية على تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار.









وتقوم وزارة الخارجية حالياً بالمتابعة مع الجهات المعنية من أجل الاتفاق على الإطار التنفيذى والجدول الزمنى الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع التأشيرة الإلكترونية.





وفيما يلى ننشر أسماء الدول التى يمكن لمواطنيها الحصول على التأشيرة الإلكترونية:





1. Albania.

2. Australia

3. Austria.









4. Belgium.









5. Bulgaria.









6. Canada.









7. Croatia.









8. Cyprus.









9. Czech.









10. Denmark.









11. Estonia.









12. Finland.









13. France.









14. Germany.









15. Greece.









16. Holy See.









17. Hungary.









18. Iceland.









19. Ireland.









20. Italy.









21. Japan.









22. South Korea.









23. Latvia.









24. Lithuania.









25. Luxembourg.









26. Macedonia.









27. Malta.









28. Moldova.









29. Monaco.









30. Montenegro.









31. Netherlands.









32. New Zealand.









33. Norway.









34. Poland.









35. Portugal.









36. Romania.









37. Russian Federation.









38. Serbia.









39. Slovakia.









40. Slovenia.









41. Spain.









42. Sweden.









43. Switzerland.









44. Ukraine.









45. United Kingdom.









46. United States of America.



