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مكرم محمد أحمد عن القمم الثلاث التي استضافتها السعودية: وحدت موقف العرب والمسلمين حول قضايا المنطقة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:56 م
مكرم محمد أحمد عن القمم الثلاث التي استضافتها السعودية: وحدت موقف العرب والمسلمين حول قضايا المنطقة
مكرم محمد أحمد
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هدى عبدالرازق
 
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن العربية الثلاث التي استضافتها السعودية خلال شهر رمضان، وحدت موقف العرب والمسلمين حول القضايا المختلفة.

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن إيران مازالت تشكل خطر على الأمن القومي العربي، وإذا لم ترتدع إيران فسوف تظل عامل يهدد الأمن والسلم العربي والعالمي.

وأضاف أن القمم العربية أكدت أنه مازالت القضية لفلسطينية هى القضية الأولى للعرب، وذلك لتحقيق السلام العادل، معتبرًا أن انحياز الولايات المتحدة لإسرائيل تسبب في سد كل الطرق التي يمكن أن تؤدي لحل القضية الفلسطينية.
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