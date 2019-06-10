تعرف علي الأسهم السعودية الأكثر إرتفاعاً اليوم





أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 149.99 نقطة ليقفل عند مستوى 8849.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.





وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات صادرات الأكثر إرتفاعاً بنسبة 9.97% ,تلاه سهم الباحة بنسبة 9.95, تلاه سهم ثماربنسبة 8.3, تلاه سهم المراعي بنسبة 6.1%, وتلاه سهم الاتصالات بنسبة 5.7 %.





فيما كانت أسهم شركات الإنماء, الراجحي، دار الأركان, الجزيرة, وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 10.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3462.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.



