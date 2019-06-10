موزع كبير للأسلحة الأمريكية يعلن الإفلاس بعد انخفاض المبيعات

تقدمت شركة "يونايتد سبورتنج" الموزع الكبير للأسلحة النارية الذي يعود تاريخ جذوره إلى فترة الكساد العظيم، بطلب لحمايتها من الإفلاس، وقالت إنها تعتزم التصفية، وأنها تضررت بسبب انخفاض المبيعات منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وقالت الشركة، إن هناك أسباب أخرى لطلب التصفية، وهي ديون وخصم أكثر من اللازم بسبب فائض المخزون، كما أشارت إلى اضطرابات "كبيرة" في تجارة التجزئة.





وأضافت، وفقاً لوكالة رويترز، أن الأعاصير في جنوب شرق الولايات المتحدة، والتي تولد جزءًا كبيرًا من مبيعات شركة تشابين، قد قللت أيضًا من الطلب.



