طريقة تحضير مقشرات الملح للعناية بالقدمين .. جربيها

من الأمور المزعجة للسيدات، أن يظهرن بكعوب متشققة وخشنة أو بشرة قدمين جافة فذلك يقلل من أنوثتهن، وإذا كنت تعانين من هذا المشكلة سنقدم لك اليوم وصفات منزلية بسيطة لتحضير مقشرات الملح السحرية حتى تتخلصي من خلايا الجلد الميت وتحصلي على إطلالة قدمين ناعمة فتابعي لتكتشفي أكثر.





طريقة تحضير مقشرات الملح





مقشر الملح وزيت اللافندر:

اخلطي كميات متماثلة من الملح الخشن وزيت اللافندر العطري، استخدميه لتدليك القدمين لمدة 5 دقائق ثم اشطفي بالماء الدافئ مع التجفيف والترطيب.





مقشر الملح والألوفيرا:

أحضري كمية من الملح الخشن وأضيفي إليه كميات متساوية من كل من الألوفيرا، زيت الزيتون وبودرة الزهور الجافة، طبقي الخليط على القدمين ودلكي لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء الدافئ.





مقشر الملح والعسل وزيت الزيتون:

قومي بخلط مقادير متساوية من كل من الملح الخشن، العسل العضوي، زيت الزيتون وعصير الليمون، طبقي القليل من الخليط على كعوب القدمين وافركي جيدا مع الترطيب بعد شطفها بالماء.