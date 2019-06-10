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ضبط 12 مشتبها بهم في حملات أمنية في الجيزة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:00 م
ضبط 12 مشتبها بهم في حملات أمنية في الجيزة
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط خيال وجمال – 12 حالة اشتباة – 5 جزئي –3 بائع متجول – 3 تسول، وبلغ الإجمالي 25 قضية مخالفة، وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط 17 اوتاد وسلاسل حديدية – 5 شمسيه – 130 لوح خشب – 2 ونش وخلاطة – 9 فرش خردوات – 5 ثلاجة – 5 اشغال طرق – وبلغ الإجمالي 173 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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