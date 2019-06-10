هل يخون أنشيلوتي ريال مدريد بتدريب برشلونة؟

كشف أريدو برايدا مدير نادي برشلونة الإسباني عن سر انتقاله لمدينة نابولي الإيطالية في الساعات القادمة في ظل ارتباط اسم المدرب أنشيلوتي بتدريب البرسا.









وقال أريدو برايدا مدير نادي برشلونة في تصريحاته التي نشرها موقع فوتبول إيطاليا: أنشيلوتي قادر على تدريب أي فريق في العالم.









وبسؤاله عن تدريب انشيلوتي لبرشلونة في المستقبل، رفض مدير برشلونة الرد والحديث عن هذا الموضوع، ذلك قد يخلق العديد من الضوضاء على حد وصفه وأن على المدرب الإيطالي المخضرم الفوز مع نابولي أولاً.









وصرح برايدا لصحيفة ماتينو أن وحقق هذا الثنائي العديد من النجاحات أثناء فترة عملهما في نادي ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا مرتين قبل أن يرحل أريدو لبرشلونة وأنشيلوتي لباريس سان جيرمان وتشيلسي وريال مدريد.



