صلاح عاشور في حواره لـ"الفجر": فرق الدوري "شبه" بعض واللقب للأهلي.. ومنتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا

- ماخدتش فرصتي في الزمالك ومرتاح في المقاصة

- لو تاكيس جونياس مدرب الأهلي أو الزمالك كان "كسر" الدنيا

- أحمد علي أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم

- مصر المقاصة يتمتع بالاستقرار وهدفنا المربع الذهبي الموسم المقبل

- التعاقد مع ميدو أمر "رائع" لهذه الأسباب.!

- رحيل طلعت يوسف لم يؤثر سلبيا على الفريق والدليل تعادلنا أمام بيراميدز

- الدوري السنة دي كان مميز في القمة والقاع وماشنفاهوهش كده من زمان

- بيراميدز أضاف للدوري المصري المتعة والمنافسة

- الدوري قريب من الأهلي رغم أنني أتمنى غير ذلك

- طموحي لقب "الهداف" وسأسعى لتحقيقه في الموسم الجديد

- منتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا والسنغال والمغرب الخطر الأكبر

- في لاعيبة انضمت للمنتخب بسبب ضغط وسائل الإعلام وناس تانية اتظلمت

- محمد صلاح يتعمله حساب زي ميسي ورونالدو

- صالح جمعة والسولية وعبد الله وعواد يستحقون الانضمام للمنتخب لكن أجيري له رأي أخر

في الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام 2017 أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميا مع مهاجم إنبي صلاح عاشور لتدعيم هجوم الفريق الأبيض، لكن سرعان ما انتهت رحلة المهاجم السابق بالفريق البترولي مع القلعة البيضاء، ولم يحظ بفرصة المشاركة مع أبناء ميت عقبة إلا في دقائق قليلة.

ورحل عاشور عن الزمالك في يناير 2018 محولاً وجهته إلى مصر المقاصة ليقرر النادي الفيومي شرائه في نهاية الموسم الماضي نهائيا من الزمالك، في ظل عدم حاجة الفريق الأبيض لخدماته.

"الفجر الرياضي" أجرى هذا الحوار مع مهاجم مصر المقاصة الحالي والسابق لإنبي والزمالك، ليحكي فيه أسباب تراجع مستوى المقاصة هذا الموسم ورحيله عن القلعة البيضاء، ورأيه في محمد صلاح ولمن سيذهب لقب الدوري المصري، وقدرة منتخب مصر على الفوز ببطولة أمم إفريقيا، وتجربة بيراميدز وأمور أخرى كثيرة.

وإليكم نص الحوار :-

في البداية.. ما هي أسباب رحيلك عن الزمالك؟

هذه وجهات نظر للجهاز الفني واللاعبين، وأحترمها وأتمنى التوفيق للنادي.

لكنك لم تستمر في النادي الأبيض سوى 6 أشهر؟

دعنى أقول لك بأنني لم أحصل على فرصتي كاملة مع الزمالك، وفي النهاية أنا مرتاح بتواجدي في المقاصة.

ما رأيك في مستوى مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم؟

البطولة كانت قوية للغاية ومميزة والمنافسة على اللقب أو الهروب من شبح الهبوط كان مميز للغاية خاصة وأن الفرق كلها "شبه" بعض.

لماذا عانى فريق مصر المقاصة في بداية الدوري؟

لأننا خضنا أول 5 مباريات أمام الفرق الكبيرة الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لكننا نجحنا في الاستفاقة وأنهينا المسابقة في المركز السادس.

لكن هذا ليس مكان المقاصة في ترتيب الدوري؟

كلامك واقعي وهو ما سنسعى إليه في الموسم المقبل.

هل رحيل طلعت يوسف أثر سلبيا على الفريق قبل نهاية الدوري؟

لم يؤثر لا نفسيا ولا فنيا والدليل أننا تعادلنا أمام بيراميدز وكنا الأفضل طوال المباراة، كابتن طلعت مدرب محترم ولكن رحيله لم يؤثر علينا.

لم ستكون بطولة الدوري هذا الموسم؟

أتمنى أن يتوج بها الزمالك ولكن الأهلي الأقرب للفوز بها.

ولماذا ترى ذلك؟

لأن فرص الأهلي أصبحت أقوى بعد تعادل الزمالك في أخر مباراتين أمام الإنتاج الحربي وحرس الحدود.

من وجهة نظرك.. من هو أفضل لاعب ومدرب هذا الموسم؟

أفضل لاعب هو أحمد علي، أما أفضل مدرب فهو تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة.

لماذا اخترت جونياس ليكون المدرب الأفضل؟

لأنه مدرب له فكره وفرض أسلوبه وطريقته على الجميع، وأنا أرى لو أنه تولى تدريب فريق الأهلي أو الزمالك لكان كسر الدنيا، بشرط الصبر عليه.

بعد رحيلك عن الزمالك تلقيت عدة عروض لماذا فضلت مصر المقاصة؟

لأنه نادي مستقر من جميع الأمور ويُشبه إنبي في العهد السابق.

وما رأيك في تعيين ميدو مديراً فنياً للفريق في الموسم الجديد؟

هو أمر رائع فميدو صاحب "كاريزما" وقريب من اللاعبين بسبب سنه الصغير، فعندما كان لاعبا كان له "هيبة" كما أنه اكتسب الكثير من الخبرات، وأتوقع له النجاح مع المقاصة فالجو العام في النادي يساعد على ذلك.

البعض أشاد بتجربة بيراميدز.. ما تعليقك؟

تجربة بيراميدز رائعة وأضافت الكثير للدوري سواء قوة أو متعة أو منافسة على اللقب حتى نهاية بطولة الدوري.

لننتقل إلى جزئية أخرى هامة.. هل ترى أن منتخب مصر قادر على تحقيق لقب بطولة إفريقيا؟

منتخب مصر هو المرشح الأول للفوز بالبطولة لأسباب كثيرة منها أن البطولة تقام على ملاعبنا ووسط جمهورنا رغم الاختلاف من وجهة نظري على بعض اللاعبين التي لم تنضم للقائمة؟

ومن هؤلاء اللاعبين؟

مستغرب جدا من عدم ضم محمد عواد وعبد الله جمعة وعمرو السولية وصالح جمعة، لكن اختيارات المدير الفني حق أصيل ومسئول عنها كما أنني أرى بأن ضغط الإعلام يكون أساسياعلى بعض الاختيارات.

تقصد أن بعض الإعلام سببا في ضم بعض العناصر للمنتخب في البطولة؟

بكل تأكيد نعم كان له دور كبير.

هل ترى أن محمد صلاح قادر على الذهاب بمنتخب مصر لأبعد نقطة في البطولة؟

نعم.. محمد صلاح يُشبه وجوده في المنتخب مثل وجود ميسي مع الأرجنتين وكريستيانو رونالدو مع البرتغال، كما أنه يتعمله مليون حساب وقادر إنه يقود عامل دافع وحماس للاعيبة وصانع للفارق.

ما هي أخطر المنتخبات من وجهة نظرك في البطولة؟

المغرب والسنغال

في النهاية.. ما هي طموحاتك في الموسم المقبل؟

أتمنى أن أتوج بلقب هداف الدوري، وأن يتواجد مصر المقاصة في المربع الذهبي.