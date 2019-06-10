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دولي شاهين تتألق في حفلات العيد (صور)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:52 م
دولي شاهين تتألق في حفلات العيد (صور)
دولي شاهين
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نور طلعت
 
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تعيش المطربة دولي شاهين، حالة من النشاط الفني بإحيائها عدة حفلات غنائية.

وأحيت دولي، حفل غنائي ضخم في عيد الفطر المبارك ب"ستيلا دي ماري" في السخنة.

وقدمت دولي، بالحفل عدد كبير من الأغاني وسط حضور جماهيري كبير.
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