أعلن مجلس إدارة نادي المقاصة اليوم الاثنين بشكل رسمي تعيين أحمد حسام "ميدو" مديراً فنياً للفريق في الموسم المقبل.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز السعداء والتعساء بتولي ميدو قيادة المقاصة في الفترة القادمة.





وعلي صعيد السعداء داخل فريق المقاصة بعد تولي ميدو تدريب الفريق الفيومي يبرز اسم كلاً من :





جون أنطوي

يعتمد ميدو على رأس الحربة القوي في قيادة هجوم الفريق وهو ما يمتاز به أنطوي ويحقق هدف ميدو في مواجهة دفاعات الفرق المنافسة خاصة في المباريات المهمة أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز.





أحمد عادل

من الحارس الواعدين في عرين المقاصة ويحظي بإعجاب ميدو من قبل تولي تدريب المقاصة بشكل رسمى مما يجعله من السعداء في الموسم المقبل بالفريق الفيومي.





هاني سعيد

يحتاج ميدو في تدريب الفرق التي يقودها إلى عناصر الخبرة داخل أرض الملعب وهو ما يمتاز به هاني سعيد لذلك من المتوقع أن يكون أحد العناصر الأساسية في تشكيل ميدو في الموسم المقبل مع المقاصة.





فوافي

يعتبر فوافي من العناصر الجيدة في فريق المقاصة والتي دائماً ما أشاد به ميدو أثناء تحليله للمباريات قبل العودة للتدريب من جديد.

في المقابل، هناك بعض التعساء داخل فريق المقاصة من تولي ميدو تدريب الفريق في الموسم الجديد.





حسني فتحي

أول التعساء داخل فريق المقاصة حسني فتحي فمن الوارد أن يطلب ميدو رحيله في الموسم المقبل خاصة أن اللاعب لا يشارك من الأساس وعاد منذ فترة قصيرة للمباريات بعد غياب لمدة عام بسبب الإصابة.





ميدو جابر

من المرشحين للرحيلين عن المقاصة في ظل وجود ميدو خاصة أن المدير الفني الجديد للفريق الفيومي يرغب في ضم لاعبين جدد في مركزه على رأسهما محمود عبد الرازق "شيكابالا".





بلتاجي سمير

يعد حارس المقاصة الاحتياطي بالفريق من المرشحين بالرحيل أيضاً نظراً لرغبة ميدو في حارس قوي مع أحمد عادل عبد المنعم المصاب واشعال المنافسة على حماية عرين المقاصة.