قطعوا جسمه بالمطاوي.. تشريح جثة شاب قتله 3 عاطلين في السلام
الإثنين 10/يونيو/2019 - 05:56 م
داليا عادل
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كلفت نيابة السلام، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة عنيفة مع 3 عاطلين، وإرسال تقرير ببيان الصفة التشريحية وأسباب حدوثها والوقوف على ملابساتها.
وكما طالبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة السلام ثان إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.
وجاء في مناظرة النيابة للجثة تبين أنها لشاب ثلاثيني، مصاب بعدة طعنات ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم.
وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة، تلقي قسم شرطة السلام ثان إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل.
وجاء في مناظرة النيابة للجثة تبين أنها لشاب ثلاثيني، مصاب بعدة طعنات ودلت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات بينهم.
وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.
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