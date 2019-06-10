حوار - ممدوح عبد الحى: الأجانب لم يشكلوا إضافة لطلائع الجيش.. واختيارات أجيري منطقية وهذه رسالتي لجمهور بنى سويف









نجحت أندية المؤسسات العسكرية فى إمداد الفرق المصرية والمنتخبات الوطنية بالعديد من اللاعبين المتميزين فنيا واخلاقيا ، وبات يشار لتلك الأندية ولاعبيها ومدربيها بالالتزام والانضباط مما أسهم فى زيادة قوة الكرة المصرية والفرق الكروية ، لهذا حرص الفجر الرياضى على إجراء حوار مع ممدوح عبد الحى لاعب وقائد طلائع الجيش الأسبق والذى لعب أيضا بصفوف أندية بنى سويف وتليفونات بنى سويف والمقاولون العرب والحاصل على 3 بطولات كأس عالم عسكرية مع المنتخب المصري وذلك للحديث عن مشواره الكروى ومستوى الدورى المصري واختيارات أجيري للاعبين وكيف يري تجربة المدربين واللاعبين الاجانب بالدورى.





فى البداية.. كيف بدأت مسيرتك الكروية ؟





ممدوح عبدالحي من مواليد قرية اهناسيا الخضراء بمحافظة بنى سويف مواليد 1976 متزوج ولدى 4 أولاد ، بدايتى الكروية جاءت من خلال اللعب بنادي اهناسيا الرياضى لمده موسمين بقطاع الناشئين وبعدها انتقلت لنادي نسيج بني سويف لمده موسمين ثم انتقلت لصفوف نادي بني سويف موسمين وبعدها خضت تجربة اللعب بصفوف نادي المقاولون العرب لمده 6 مواسم ثم بعد ذلك اللعب والمشاركة بصفوف نادى طلائع الجيش لمده 9 مواسم ثم لعبت موسم وحيد بنادى تليفونات بني سويف وتم إلغاء الدورى بهذا الموسم بسبب ثورة يناير وبعدها خضت تجربة احتراف لمدة 6 شهور بنادي المرخيه القطري واتخذت قرار الاعتزال وعمرى 36 عام .





وماهي أهم انجازاتك الكروية ؟





اهم انجازاتي حصولي علي كأس مصر كأس السوبر مع نادي المقاولون موسم 2003/2004 بجانب عدد 3 كأس العالم العسكريه في مصر وفي ألمانيا وفي الهند وخسرنا نهائي في كأس العالم العسكريه في إيطاليا وحصدنا الميدالية الفضيه.





ماهو تقييمك لمسيرتك الكروية بصفوف طلائع الجيش؟





تجربتي في طلائع الجيش تجربه ناجحه بكل المقاييس فخلال موسمين مثلا مع طلعت يوسف حصدنا المركز الرابع بالدوري وشاركت أساسي خلال 9 مواسم مع الفريق باختلاف جميع المدربين.





ومن هم أهم المدربين الذين تدربت معهم وأثروا فى مشوارك الكروى ؟





المدربين اللي أثروا فى مسيرتى ابرزهم ايمن جاب الله ومحمد شاكر وشديد قناوي والراحل حسن مجاهد والراحل احمد رفعت وطلعت يوسف وفاروق جعفر وصبري المنياوي وبصراحة كل مدرب تدربت معه أثر كثيرا فى مسيرتى ولا أريد أن انسي أحد فجميعهم أصحاب فضل علي.





كيف بدأت مسيرتك بمجال التدريب الكروى ؟





بالنسبه لي انا مدرب منذ 6 سنوات عملت بطلائع الجيش مساعد بالفريق الأول مع حلمي طولان ثم مدرب عام مع احمد سامي ثم مدرب مع أنور سلامه وبعدها مدرب مع طلعت يوسف ثم مدرب عام بنادي اف سي مصر الصاعد حديثا للممتاز وتدرجت فى العمل بهذا النادي المحترم وتوليت منصب مديرا فنيا دور كامل وكنت بنافس نادي النصر علي الصعود وتوليت الفريق بعدد 14 مباراه كمدير فني حققت الفوز بعدد 10 مباريات وتعادلت ٣ وخسرت مباراه وحصل الفريق على المركز التاني بمجموعه القاهره وبعدها رحلت لاتحاد الشرطه وكان عندي طموح تولى منصب مدير فني لكن للاسف الكره بمصر لا تقاس بالنتائج لكن تقاس بالمعارف والحب وبعد اتحاد الشرطه وجدت الإمكانيات ضعيفة جدا فقررت الاعتزار وانضميت للعمل بنادي كوكاكوالا مع تامر مصطفي صديق الملاعب بالمقاولون وبموسمين ننافس علي الصعود وربنا يوفقنا .





هل هناك فارق بين المدربين المصريين والأجانب؟





الفارق بين المدربين الأجانب والمحلين انا ارى عدم وجود اختلاف كبير لان كرة القدم اصبحت علم وجميع المدربين المحليين بيتعلمو بشكل جيد والذى يفرق بين مدرب عن الآخر هو إدارته للمباراه وكيفية معاملة لاعبه وان يستطيع إخراج افضل مالديه .





ماهو تقييمك لمستوى وأداء طلائع الجيش بالموسم الحالى ؟





تقييمي لطلائع الجيش هذا الموسم غير جيد لانه لديه مجموعه لاعبين ينافس بهم علي المراكز الأربعة الأولي ومن وجهه نظري تقييمي للمدرب الأجنبى ففى حالة وجود مدرب مصري كان سيحقق نتائج أفضل .





ماهى أهم الفوارق بين منظومة طلائع الجيش وباقى الأندية؟





الفارق بين الطلائع وباقي فرق الشركات والفرق الجماهريه هو الالتزام والانضباط في كل شئ حتي الأمور المادية وبصراحه الجيش مختلف عن اي فريق آخر.





كيف ترى تجربة الاستعانة باللاعبين الأجانب بالدورى المصري بصفة عامة وطلائع الجيش بصفة خاصة ؟





اللاعبين الأجانب نجحوا فى زيادة قوه الدوري المصري وكان لهم بجميع الفرق دور كبير في قوه الدوري ، أما أجانب طلائع الجيش للآسف ليس هم الذين يلعبوا في فريق بحجم الطلائع لابد من مهاجم مثل بابا اركو بمستواه .





ماهو انطباعك حول اتجاه الفرق للاستعانة بلاعبي القطبين وكيف ترى مستوى الدورى الممتاز ؟





اتجاه الأندية لضم اللاعبين الراحلين عن القطبين هى تجربة مفيدة ، والدورى المصرى بنسخته الحالية من اقوي المواسم للدوري وجود 3 فرق تنافس علي بطوله الدوري واكتر من 10 فرق تنافس علي الهبوط فهو دوري قوي.





ماهى رؤيتك نحو مشوار المنتخب الوطنى واختيارات أجيري للاعبين ؟





بالنسبه للمنتخب اتمني كل التوفيق لللاعبين وجهاز المنتخب بحصول المنتخب علي كأس الأمم الأفريقية واختيارات اللاعبين انا ارى ان معظم الاختيارات منطقيه من وجهه نظري واجيرى اكيد يختار لاعبين تستطيع تنفيذ فكره الخططى وهذا الأمر رأيناه بالمباريات ونجح فى ضم وجوه جديده وصغيره في السن وهذا الامر مطلوب في الفتره الحالية مع اللاعبين أصحاب الخبره وأناشد الإعلام والجماهير بالمسانده للمنتخب.





بصفتك أحد لاعبي بنى سويف السابقين كيف ترى قرار تولى حسن موسي منصب المدير الفنى للفريق؟





حسن موسي شخصية محترمة وصديق محبب لى واتمنى له كل التوفيق والنجاح لانه مدرب جيد جدا واتمني كل الدعم من الإداره والجماهير معه لانه بإذن الله سيكون جدير بالصعود للممتاز ، وشخصيا اكيد ساتواصل معه فى حاله احتياجه اى شى ببني سويف بصفتي ابن من أبناءها.





وماهي أهم العوامل التى يجب توافرها لصعود بنى سويف للدورى الممتاز؟





العوامل اللي تمكن بني سويف من الصعود هى الإمكانيات الماديه التى تستطيع تحقيق كل شى ولغه المال مع وجود مدرب محترم مثل حسن موسى وجماهير كبيره مثل جماهير بني سويف المخلصه ومع اداره محترمه تحب النادي مثل الادارة الحالية ان شاء الله بني سويف تصعد باكتساح .





هل ترى أن لاعبي بنى سويف القدامى حصلوا على تكريم لائق ؟





لاعبي محافظة بني سويف لم ينالوا تكريم اللائق لاتعليق .





ماهى رسالتك الأخيرة؟





أتمني من جماهير بني سويف المسانده لاخر دقيقة مثلما تعودنا عندما كنت العب مهما يكون فيه اخفاقات فيجب انت تخرجوا اللاعبين من اى إخفاق وانتم السلاح الوحيد للصعود ، كما اتمني من مسؤألي الجيش ينظروا علي أبناء النادي الذين تعبوا وعملوا اسم للنادي.



