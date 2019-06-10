حقيقة توقيع محمود متولي وباهر المحمدي للأهلي





كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التوقيع مع الثنائي محمود متولي وباهر المحمدي في الفترة القادمة.









وقال صبري المنياوي في تصريحات لقناة تايم سبورت: محمود متولي لا يحق له التوقيع لأي نادي حاليا سواء الأهلي أو غيره ولكن عقده سينتهي في الموسم المقبل ولذلك يحق له التوقيع مع أي فريق في شهر يناير المقبل.









واضاف المنياوي: باهر المحمدي لم يوقع للأهلي، عقده ممتد مع الإسماعيلي، هناك شائعات حول مفاوضات الأهلي معه ولكن لا يوجد شئ رسمي بشأن رحيل المدافع.









الجدير بالذكر أن الأهلي يفكر في التعاقد مع باهر المحمدي ومحمود متولي لتعزيز صفوف الفريق في الفترة القادمة.







